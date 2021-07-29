За сутки боевики нарушили перемирие 13 раз – штаб ООС

По данным штаба ООС, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и 120 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Наемники вели огонь недалеко от поселка Зайцево, вблизи Водяного под Донецком, у населенного пункта Пески, в направлении населенного пункта Новотошковское, в районе села Широкино, у Каменки, вблизи Водяного на Приазовье, в направлении Авдеевки.
Неподалеку от Пивденного боевики дважды устроили обстрелы из гранатометов, а также произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
"По состоянию на 7.00 29 июля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сообщили в ведомстве.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.