За сутки боевики нарушили перемирие 13 раз – штаб ООС

По данным штаба ООС, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и 120 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники вели огонь недалеко от поселка Зайцево, вблизи Водяного под Донецком, у населенного пункта Пески, в направлении населенного пункта Новотошковское, в районе села Широкино, у Каменки, вблизи Водяного на Приазовье, в направлении Авдеевки.

Неподалеку от Пивденного боевики дважды устроили обстрелы из гранатометов, а также произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

"По состоянию на 7.00 29 июля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сообщили в ведомстве.