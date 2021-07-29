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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики нарушили перемирие 13 раз – штаб ООС

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Боевых потерь среди украинских защитников 28 июля не было
Боевых потерь среди украинских защитников 28 июля не было
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 28 июля, на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом утром 29 июля сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба ООС, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и 120 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники вели огонь недалеко от поселка Зайцево, вблизи Водяного под Донецком, у населенного пункта Пески, в направлении населенного пункта Новотошковское, в районе села Широкино, у Каменки, вблизи Водяного на Приазовье, в направлении Авдеевки.

Неподалеку от Пивденного боевики дважды устроили обстрелы из гранатометов, а также произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

"По состоянию на 7.00 29 июля со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2894603854138258/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: оружие, Донбасс, военные, боевики, наемники, Авдеевка, минирование, Широкино, беспилотники, Пески, гранатомет, Зайцево, Каменка, Водяное, Новотошковское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Пивденное, ООС
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