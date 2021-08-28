"П...здец, таких прилетов не помню с 2017-го". Оккупанты обстреливают Авдеевку, "Укрзалізниця" ограничила движение поездов. Видео

Сотрудников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

"Из-за артиллерийского обстрела с не подконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении.

Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Об обстрелах Авдеевки пишут также местные жители в социальных сетях. "П...здец, я таких прилетов не помню с 2017-го. Я думал, придется менять стекла", – написал один из пользователей Twitter.

Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

#Авдеевка не прекращается. Уже больше десяти прилетов. — bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка подключилось Минеральное , херачат не переставая . Наши молчат . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

На видео с места событий видны густые клубы черного дыма над городом и слышны звуки разрывов.

Сообщений о погибших на данный момент нет. Корреспондент "1+1" Натася Нагорная пишет в Facebook об одном раненом, угрозы жизни, по ее информации, нет.

По информации главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, раненый – украинский военнослужащий, о котором сообщили в ООС. По данным источников с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

По словам Бутусова, обстрела было два, в 6.30 и в 9.00, прямо по Авдеевке. Зафиксировано свыше 60 попаданий. "Самое шокирующее – ни в первом, ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали", – написал журналист.