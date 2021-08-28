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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"П...здец, таких прилетов не помню с 2017-го". Оккупанты обстреливают Авдеевку, "Укрзалізниця" ограничила движение поездов. Видео

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Над Авдеевкой видны клубы черного дыма
Над Авдеевкой видны клубы черного дыма
Фото: tiamat007 / Twitter

С утра 28 августа Авдеевку Донецкой области обстреливают с не подконтрольной Украине территории. Об этом сообщается на сайте "Укрзалізниці". Компания ограничила движение поездов в регионе.

Сотрудников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

"Из-за артиллерийского обстрела с не подконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении. 

Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Об обстрелах Авдеевки пишут также местные жители в социальных сетях. "П...здец, я таких прилетов не помню с 2017-го. Я думал, придется менять стекла", – написал один из пользователей Twitter.

На видео с места событий видны густые клубы черного дыма над городом и слышны звуки разрывов.

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/594263594904996/

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/4449003585119992

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4862253450471391&id=100000603522570

https://www.facebook.com/100001244651367/videos/4040240666088186/

Сообщений о погибших на данный момент нет. Корреспондент "1+1" Натася Нагорная пишет в Facebook об одном раненом, угрозы жизни, по ее информации, нет. 

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/4449353931751624

По информации главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, раненый – украинский военнослужащий, о котором сообщили в ООС. По данным источников с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ. 

По словам Бутусова, обстрела было два, в 6.30 и в 9.00, прямо по Авдеевке. Зафиксировано свыше 60 попаданий. "Самое шокирующее – ни в первом, ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали", – написал журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239

Теги: Укрзалізниця, боевики, раненые, Авдеевка, артиллерия, поезда, обстрелы, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, ООС
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