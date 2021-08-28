На Донбассе ранен украинский военный

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Отмечается, что украинские военные ответили на обстрел российских оккупационных войск, в результате чего их огневая активность прекратилась.

28 августа с начала суток по состоянию на 7.00 уже было зафиксировано два обстрела оккупантами в зоне ООС – возле Троицкого и возле Светлодарска.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.