На заседании ТКГ украинская делегация призвала Россию обеспечить соблюдение перемирия на Донбассе

Возглавлял украинскую делегацию вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Резников напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы и процитировал федерального канцлера ФРГ госпожу [Ангелу] Меркель, которая во время пресс-конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является Российская Федерация", – говорится в сообщении.
Украинская делегация призвала российскую "отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года".
По данным украинской делегации, российскую сторону в ТКГ призвали:
"Возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконференцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм", – подчеркнули в украинской делегации.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 15 сентября.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.