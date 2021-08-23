Арестович о переговорах Зеленского и Меркель: Остались там, где были

"Судя по пресс-конференции Зеленского и Меркель, существенного продвижения я лично не увидел. Стороны отметили свои позиции – несколько совпадают, несколько расходятся. И в принципе борьба идет по тем углам, которые всегда и давно существуют. Первое: Россия – сторона конфликта. Второе – никаких переговоров с представителями так называемых "республик", потому что они и есть коллаборационисты или российские марионетки", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ также отметил, что в вопросе организации встреч в нормандском формате Меркель "готова помочь по встрече политических советников в ближайшее время, но не на уровне лидеров, так как не выполнены решения Парижского саммита, потому что Россия их не выполняет".

"То есть мы остались там, где были", – заявил Арестович.

По его словам, в вопросе выполнения Минских соглашений "украинская сторона сейчас владеет инициативой, подтверждением этого является представление Кабмином в Верховную Раду закона о переходном периоде".

"Кремль, лично [президент России Владимир] Путин уже успел сказать, что это является выходом из Минских соглашений. Но для нас это не выход из Минских соглашений, а продвижение по их реализации так, как мы их понимаем, поскольку Россия не хочет дебатировать с нами и приходить к согласию по технической и политической трактовке Минских соглашений. Проблема Минских соглашений заключается в том, что все стороны трактуют их, как хотят. И вопрос в том, что стороны должны договориться, но мы не видим доброй воли со стороны России. Ну значит, есть добрая воля со стороны Украины", – объяснил Арестович.