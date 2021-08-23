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Зеленский: Участие в саммите Крымской платформы 46 делегаций – это 46 доказательств, что мир не перешел в формат "каждый сам за себя"

Зеленский: Декларация саммита Крымской платформы четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией
Зеленский: Декларация саммита Крымской платформы четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией
Фото: president.gov.ua

Декларация саммита Крымской платформы открыта для подписания другими странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационного саммита платформы 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент поблагодарил участников Крымской платформы. По его словам, участие в саммите 46 делегаций – это "минимум 46 доказательств того, что мир не перешел в формат "каждый сам за себя".

"Это важно не только для нас, но и для всех крымчан, которые с каждым годом все больше понимают, что их обманули, использовали и что они нужны России в качестве склада для хранения оружия. Они точно увидят этот саммит и будут знать, что о них не забыли, не забудут и отныне это закреплено на самом высоком международном уровне", – сказал глава государства.

Он сообщил, что Декларация Крымской платформы одобрена всеми ее участниками.

"Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательство рассмотреть введение  дополнительных политических, дипломатических ограничительных санкций против России в  случае дальнейшей агресссии, объединение усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом и в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций", – сказал глава государствоа.

По словам Зеленского, каждая страна назначит уполномоченного чиновника для сотрудничества с Офисом Крымской платформы.

Президент подчеркнул, что декларация Крымской платформы открыта для подписания другими государствами.

"Уверен, многие из них присоединятся к нам уже в ближайшее время", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, оккупация, аннексия, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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