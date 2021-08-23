Зеленский: Участие в саммите Крымской платформы 46 делегаций – это 46 доказательств, что мир не перешел в формат "каждый сам за себя"

Президент поблагодарил участников Крымской платформы. По его словам, участие в саммите 46 делегаций – это "минимум 46 доказательств того, что мир не перешел в формат "каждый сам за себя".

"Это важно не только для нас, но и для всех крымчан, которые с каждым годом все больше понимают, что их обманули, использовали и что они нужны России в качестве склада для хранения оружия. Они точно увидят этот саммит и будут знать, что о них не забыли, не забудут и отныне это закреплено на самом высоком международном уровне", – сказал глава государства.

Он сообщил, что Декларация Крымской платформы одобрена всеми ее участниками.

"Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательство рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических ограничительных санкций против России в случае дальнейшей агресссии, объединение усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом и в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций", – сказал глава государствоа.

По словам Зеленского, каждая страна назначит уполномоченного чиновника для сотрудничества с Офисом Крымской платформы.

Президент подчеркнул, что декларация Крымской платформы открыта для подписания другими государствами.

"Уверен, многие из них присоединятся к нам уже в ближайшее время", – сказал он.