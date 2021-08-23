ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Министр энергетики Германии: Транзит газа через Украину продолжится после 2024 года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз транспортировали более 55 млрд м&sup3; российского газа
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз транспортировали более 55 млрд м³ российского газа
Фото: ЕРА

Германия продолжит сотрудничать с Украиной в сфере энергоэффективности и обеспечения надежных энергопоставок, в частности газа. Об этом сказал 23 августа министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер на первом саммите Крымской платформы в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря развитию разных форматов сотрудничества мы с партнерами ЕС смогли открыть новые возможности. И энергетическое партнерство с Украиной является одним из примеров, как мы можем укреплять наши экономические связи. Хочу заявить, что транзит газа через Украину продолжится и после 2024 года",  – пообещал немецкий министр. 

Альтмайер коснулся темы аннексии украинского Крыма Россией.

"Аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций", – сказал он.

Контекст:

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Теги: Россия, Германия, Крым, газ, энергетика, аннексия, транзит, Евросоюз, энергоэффективность, Петер Альтмайер, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
Гималайский суперфуд. Чем полезна облепиха
Гималайский суперфуд. Чем полезна облепиха
24-летняя Кайли Дженнер беременна от экс-бойфренда Скотта – СМИ
24-летняя Кайли Дженнер беременна от экс-бойфренда Скотта – СМИ
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
  "Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа
  "Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS