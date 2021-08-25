Арестович сказал, кто возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ 26 августа

Арестович (на фото) сказал, что Кравчук все еще лечится после перенесенной операции Фото: Алексей Арестович / Facebook

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию. По словам Арестовича, он все еще лечится после перенесенной операции.

Спикер украинской делегации добавил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

Резников уже заменял Кравчука на заседании ТКГ 21 июля этого года.