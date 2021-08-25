Россия заявила о привлечении к работе в гуманитарной подгруппе ТКГ осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация ответила

"Менее чем за сутки до начала заседания [российская сторона] сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом", – отметили представители украинской делегации.

Украинская сторона не проводит консультаций с лицами, осужденными за терроризм, подчеркивается в заявлении.

"Таким способом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, это касается обмена лицами, которые удерживаются в связи с конфликтом, разблокирования работы КПВВ с российской стороны и тому подобное [...] Эти попытки напрасны", – указывается в сообщении.

В украинской делегации призвали представителей РФ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

По данным следствия, Пирогова занималась на не подконтрольной украинским властям территории Донбасса производством материалов антиукраинского характера. Доказательствами стали электронные письма подозреваемой, ее телефонные контакты и видеофайлы с телепрограммами, которые выходили на телевидении, подконтрольном боевикам.

Пирогова с 2015 года присутствует в базе данных сайта "Миротворец".