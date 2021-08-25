ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заявила о привлечении к работе в гуманитарной подгруппе ТКГ осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация ответила

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Майя Пирогова присутствует в базе данных сайта "Миротворец"
Майя Пирогова присутствует в базе данных сайта "Миротворец"
Фото: Майя Пирогова / ВКонтакте

Российская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ. Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в ТКГ 25 августа.

"Менее чем за сутки до начала заседания [российская сторона] сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом", – отметили представители украинской делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/341221817788235

Украинская сторона не проводит консультаций с лицами, осужденными за терроризм, подчеркивается в заявлении.

"Таким способом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, это касается обмена лицами, которые удерживаются в связи с конфликтом, разблокирования работы КПВВ с российской стороны и тому подобное [...] Эти попытки напрасны", – указывается в сообщении.

В украинской делегации призвали представителей РФ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

По данным следствия, Пирогова занималась на не подконтрольной украинским властям территории Донбасса производством материалов антиукраинского характера. Доказательствами стали электронные письма подозреваемой, ее телефонные  контакты и видеофайлы с телепрограммами, которые выходили на телевидении, подконтрольном боевикам.

Пирогова с 2015 года присутствует в базе данных сайта "Миротворец".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Теги: Россия, терроризм, Донбасс, боевики, война в Украине, война на Донбассе, КПВВ, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
"Офигеть! Красивая и смелая", "Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
"Офигеть! Красивая и смелая", "Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Такое платье только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Такое платье – только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
"Сисюля на свободу просится", "Титюли полетели". Собчак показала голую грудь
"Сисюля на свободу просится", "Титюли полетели". Собчак показала голую грудь
"Немножко споткнулась", "Дождь заставил понервничать". Поклонники Поляковой обсуждают ее выступление в образе птицы на "Олимпийском"
"Немножко споткнулась", "Дождь заставил понервничать". Поклонники Поляковой обсуждают ее выступление в образе птицы на "Олимпийском"
Могилевская появилась на сцене "Олимпийского" во время концерта ко Дню Независимости на гигантской птице. Видео
Могилевская появилась на сцене "Олимпийского" во время концерта ко Дню Независимости на гигантской птице. Видео
"Это просто радость". Ярославский рассказал, как приготовить оригинальный постный майонез
"Это просто радость". Ярославский рассказал, как приготовить оригинальный постный майонез
Посетившая Киев звезда "Карточного домика" Райт выложила в сеть фото с Зеленскими
Посетившая Киев звезда "Карточного домика" Райт выложила в сеть фото с Зеленскими
"На Жанну Фриске похожа". Каменских снялась в огромном декольте
"На Жанну Фриске похожа". Каменских снялась в огромном декольте
44-летний Уэст подал документы в суд Калифорнии для смены имени
44-летний Уэст подал документы в суд Калифорнии для смены имени
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS