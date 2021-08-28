Вооруженные силы России заранее спланировали убийство украинских военных в Иловайском котле – Офис генпрокурора Украины

Такое утверждение ОГП основывается на многих факторах, уточнил он.

"ВС РФ заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники к ВС РФ и конкретным подразделениям, без жетонов и документов, чтобы максимально усложнить идентификацию конкретных военнослужащих и их принадлежность к ВС РФ", – сказал Рудь.

Также есть доказательства заманивания украинских военных в ловушку путем переговоров и вызывания доверия руководством ВС РФ.

"Фактически [российское командование] вводило постепенно в заблуждение и заманивало украинских военных в так называемые зеленые коридоры. Имеется в виду, чтобы мы согласились на условия выхода безопасным коридором. Уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции, чтобы осуществить вероломное убийство", – пояснил начальник департамента ОГП.