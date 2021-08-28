Четырех генералов из России считают виновными в убийстве украинских военных в Иловайском котле – Офис генпрокурора Украины

Это первый замначальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов, замначальника Генштаба Сергей Истраков и начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Всех этих военных чиновников объявили в розыск, отметили в ОГП.

"По совокупности собранных доказательств установлено, что именно эти люди причастны к организации вторжения сил РФ в августе 2014 года на территорию Донецкой и Луганской областей и организации вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения", – сказал Рудь.

Он выразил надежду, что Иловайский котел станет предметом расследования Международного уголовного суда (МУС), а виновные в нем должностные лица из России предстанут перед судом. Рудь указал на преимущества в сотрудничестве Украины с МУС по привлечению к уголовной ответственности указанных российских генералов.

"Интерпол не объявляет в розыск военнослужащих РФ за преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в Украине, ссылаясь на статью 3 своего устава. Если их не объявили в розыск, мы не можем задержать их на территории других государств. МУС имеет право выдать соответствующие ордера, которые действуют на территории всех государств – участниц Римского статута. Россия не является его участником, но времена меняются. Указанные лица также могут выехать на территорию такого государства", – пояснил представитель ОГП.