Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум генералам из России за убийства украинских военных в Иловайском котле

По данным следствия, начальник главного штаба сухопутных войск, первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ (с января 2015 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ) и начальник центрального командного пункта Генштаба ВС в августе 2014 года организовали и осуществили "вероломное" убийство украинских защитников возле Иловайска во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору", безопасность которого гарантировали ВС РФ.

При этом военные игнорировали нормы международного гуманитарного права и пренебрегали человеческой жизнью с целью достижения цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины.

"В течение 2014–2015 годов подозреваемые по предварительному сговору с другими высокопоставленными лицами ВС РФ, осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства", – заявили прокуроры.

Сейчас решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о россиянах Сергее Истракове и Михаиле Мизинцеве.