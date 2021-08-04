Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум генералам из России за убийства украинских военных в Иловайском котле

По данным следствия, начальник главного штаба сухопутных войск, первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ (с января 2015 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ) и начальник центрального командного пункта Генштаба ВС в августе 2014 года организовали и осуществили "вероломное" убийство украинских защитников возле Иловайска во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору", безопасность которого гарантировали ВС РФ.
При этом военные игнорировали нормы международного гуманитарного права и пренебрегали человеческой жизнью с целью достижения цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины.
"В течение 2014–2015 годов подозреваемые по предварительному сговору с другими высокопоставленными лицами ВС РФ, осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства", – заявили прокуроры.
Сейчас решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.
Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о россиянах Сергее Истракове и Михаиле Мизинцеве.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.
14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.