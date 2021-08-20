Муженко: В штурме Иловайска не было необходимости. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск

По словам Муженко, он "с самого начала" был против этой операции.

"Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР". Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде, с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северский Донец по Счастью и Станице Луганской", – сказал он.

Решение штурмовать именно Иловайск приняли в Министерстве внутренних дел, заверил Муженко.

"В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел, через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайска не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайска – это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения. Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штабу АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствовало управление и планирование боя, не было налажено взаимодействие, и как результат – хаос. Неполные роты назывались батальонами", – добавил он.

По мнению Муженко, который во время штурма Иловайска возглавлял Генштаб ВСУ, с военно-профессиональной точки зрения "ни командование, ни личный состав к осуществлению военных действий подготовлены не были".