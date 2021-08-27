В Офисе генпрокурора Украины не увидели связи между действиями командования украинской армии и потерями в Иловайском котле

"Согласно полученным доказательствам и единогласному выводу около 30 экспертов, установлено отсутствие причинно-следственной связи между выявленными нарушениями наших командиров и последствиями в виде гибели и ранений военных. Поскольку эти последствия наступили в результате организации вероломного убийства, военного преступления, организованного высшим руководством вооруженных сил РФ и совершенного подчиненными им военнослужащими", – сообщил он.

Однако прокуроры выявили ряд нарушений со стороны украинского командования. Военное руководство в полной мере не учло разведывательную информацию о численности боевиков и средствах, которые они имели, а также изменение оперативной обстановки в районе секторов Б и Д антитеррористической операции. Отдельные нарушения выявили при подготовке планов проведения операции.

"Расследование действий украинских командиров еще не завершено. Есть вопросы, на которые мы не получили ответа. В июле 2020 года была назначена третья комиссионно-военная экспертиза, заключения которой мы ожидаем в ближайшее время", – добавил Рудь.

Прокуроры задали экспертам вопросы о том, какие действия должны были осуществить украинские военные командиры при обороне и выходе из окружения, какими нормативно-правовыми актами это предусмотрено и если они не были осуществлены, то к каким последствиям это привело.