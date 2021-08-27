В Офисе генпрокурора Украины не увидели связи между действиями командования украинской армии и потерями в Иловайском котле

"Согласно полученным доказательствам и единогласному выводу около 30 экспертов, установлено отсутствие причинно-следственной связи между выявленными нарушениями наших командиров и последствиями в виде гибели и ранений военных. Поскольку эти последствия наступили в результате организации вероломного убийства, военного преступления, организованного высшим руководством вооруженных сил РФ и совершенного подчиненными им военнослужащими", – сообщил он.
Однако прокуроры выявили ряд нарушений со стороны украинского командования. Военное руководство в полной мере не учло разведывательную информацию о численности боевиков и средствах, которые они имели, а также изменение оперативной обстановки в районе секторов Б и Д антитеррористической операции. Отдельные нарушения выявили при подготовке планов проведения операции.
"Расследование действий украинских командиров еще не завершено. Есть вопросы, на которые мы не получили ответа. В июле 2020 года была назначена третья комиссионно-военная экспертиза, заключения которой мы ожидаем в ближайшее время", – добавил Рудь.
Прокуроры задали экспертам вопросы о том, какие действия должны были осуществить украинские военные командиры при обороне и выходе из окружения, какими нормативно-правовыми актами это предусмотрено и если они не были осуществлены, то к каким последствиям это привело.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.
14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.