В Офисе генпрокурора Украины пообещали рассекретить материалы уголовного производства по Иловайскому котлу

Встреча Венедиктовой прошла накануне седьмой годовщины Иловайской трагедии.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВСУ и других органов для принятия соответствующих решений", – заявила Венедиктова.

В ОГП сейчас совершенствуют сайт ведомства, чтобы на нем был раздел об Иловайской трагедии, отметила генпрокурор Украины.

Расследование Иловайского котла ведется по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе должностными лицами из числа руководства антитеррористической операцией, сообщили прокуроры.

В ходе расследования удалось допросить более 900 потерпевших и свидетелей, а также исследовать более 1,6 тыс. боевых документов. Материалы уголовного дела составляют более 300 томов, более 70 из них – с грифом ограниченного доступа, добавили в ОГП.

"На сегодня сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ. Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще два российских генерала, которым сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством", – напомнили в ведомстве.