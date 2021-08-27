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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

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Состояние раненного украинского военного удовлетворительное, он госпитализирован, сообщили в штабе
Состояние раненного украинского военного удовлетворительное, он госпитализирован, сообщили в штабе
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

26 августа незаконные вооруженные формирования на Донбассе три раза нарушили договоренности о перемирии, сообщается в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook сегодня.

Боевики вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Орехово Луганской области, а также вблизи Авдеевки и Новолуганского Донецкой области, оккупанты применяли  минометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие, говорится в сводке штаба ООС. 

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", –  сказано в сообщении. 

В штабе уточнили, что Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков. 

С начала суток обстрелов не фиксируют. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/138723478379432/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, Авдеевка, украинский военный, Орехово, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, ранение, нарушение
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