Украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

Боевики вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Орехово Луганской области, а также вблизи Авдеевки и Новолуганского Донецкой области, оккупанты применяли минометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие, говорится в сводке штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

С начала суток обстрелов не фиксируют.