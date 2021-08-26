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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинский военный в одиночку зашел на позиции боевиков и ликвидировал пятерых оккупантов – Бутусов

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Бутусов: Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию
Бутусов: Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

На Донбассе украинский военный в одиночку ликвидировал пятерых российских оккупантов. Об этом 25 августа в Facebook сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Поскорее бы увидеть день, когда будет награжден званием "Герой Украины" человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021 года. Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад. Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников  оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие", – отметил журналист.

По его словам, после этого украинский боец "благополучно" вернулся на свои позиции.

"Этот человек показал, что боеспособность в современной войне – это не количество и не экипировка, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию. Именно на изучении таких примеров и награждении таких людей надо делать военные реформы, именно на таких воинах надо строить армию, которая вышвырнет российских оккупантов с Донбасса", – подчеркнул Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6225277184179192

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Юрий Бутусов, боевики, наемники, вторжение, украинский военный, обстрелы, война на Донбассе
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