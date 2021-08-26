На Донбассе украинский военный в одиночку зашел на позиции боевиков и ликвидировал пятерых оккупантов – Бутусов

"Поскорее бы увидеть день, когда будет награжден званием "Герой Украины" человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021 года. Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад. Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие", – отметил журналист.

По его словам, после этого украинский боец "благополучно" вернулся на свои позиции.

"Этот человек показал, что боеспособность в современной войне – это не количество и не экипировка, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию. Именно на изучении таких примеров и награждении таких людей надо делать военные реформы, именно на таких воинах надо строить армию, которая вышвырнет российских оккупантов с Донбасса", – подчеркнул Бутусов.