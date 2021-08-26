Оккупанты на Донбассе за сутки нарушали режим прекращения огня пять раз – штаб ООС

"Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Также в Луганской области беспилотник боевиков типа "Орлан 10" пересекал линию разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет", – отметили в штабе.

С начала суток 26 августа оккупанты не нарушали режим прекращения огня.