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Кучма: Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться

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Кучма: Война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупантам
Кучма: Война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупантам
Фото: president.gov.ua

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что причиной оккупации Россией украинского Крыма стало то, что Украина не стала защищаться. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 августа.

"Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению. Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и отходить до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Леонид Кучма, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, российская агрессия, война в Украине
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