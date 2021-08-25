Зеленский призвал Францию сохранить давление на Россию из-за войны на Донбассе

Ле Дриан прибыл в Киев для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины, уточнили в ОП.

Глава государства проинформировал французского министра о ситуации на Донбассе и о крайне высоких рисках, которые до сих пор там сохраняются. Зеленский затронул тему выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандском формате в декабре 2019 года.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Францию за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", – сказал Зеленский.