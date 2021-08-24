Военные запустили флаги Украины в сторону ОРДЛО. Оккупанты пытались их сбить

Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.