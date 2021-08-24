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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Порошенко: Распад Украины, похоже, стал национальной идеей России

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Порошенко: Россия так и не смирилась с нашей независимостью
Порошенко: Россия так и не смирилась с нашей независимостью
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Распад Украины стал национальной идеей России. Такое мнение в колонке для LB.ua выразил бывший президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Автокефалию [ПЦУ] мы могли бы получить и раньше. Так же быстрее могли бы принять и другие решения. В марте 1999 года Польша, Венгрия и Чехия вступили в НАТО. Еще семь государств бывшего советского блока, включая страны Балтии, присоединились к Североатлантическому альянсу в марте 2004-го. У нас в то время стартовала избирательная кампания, с которой началось изнурительное состязание между сторонниками западного и восточного векторов развития. Кровавую черту под этим длительным качанием, которое и является главным просчетом и уроком времен независимости, подвел [президент РФ Владимир] Путин в 2014 году, когда бесполезно надеялся голыми руками взять внеблоковую безоружную Украину. Но мы выстояли, защитили страну и пошли вперед. Но сколько же мы перед тем потратили времени, как отстали от соседей!" – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в интересах Украины вступление в Евросоюз и НАТО.

"А Россия тем временем так и не смирилась с нашей независимостью. И не успокоится, судя по статье Путина об одном народе и свежему заявлению [секретаря Совета безопасности России Николая] Патрушева о распаде Украины, который, похоже, уже стал национальной идеей наших соседей. Поэтому должны понимать, что точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", – резюмировал Порошенко.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, НАТО, оккупация, боевики, Европейский союз, война на Донбассе
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