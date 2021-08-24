Порошенко: Распад Украины, похоже, стал национальной идеей России

"Автокефалию [ПЦУ] мы могли бы получить и раньше. Так же быстрее могли бы принять и другие решения. В марте 1999 года Польша, Венгрия и Чехия вступили в НАТО. Еще семь государств бывшего советского блока, включая страны Балтии, присоединились к Североатлантическому альянсу в марте 2004-го. У нас в то время стартовала избирательная кампания, с которой началось изнурительное состязание между сторонниками западного и восточного векторов развития. Кровавую черту под этим длительным качанием, которое и является главным просчетом и уроком времен независимости, подвел [президент РФ Владимир] Путин в 2014 году, когда бесполезно надеялся голыми руками взять внеблоковую безоружную Украину. Но мы выстояли, защитили страну и пошли вперед. Но сколько же мы перед тем потратили времени, как отстали от соседей!" – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в интересах Украины вступление в Евросоюз и НАТО.

"А Россия тем временем так и не смирилась с нашей независимостью. И не успокоится, судя по статье Путина об одном народе и свежему заявлению [секретаря Совета безопасности России Николая] Патрушева о распаде Украины, который, похоже, уже стал национальной идеей наших соседей. Поэтому должны понимать, что точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", – резюмировал Порошенко.