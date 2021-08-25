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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы и системы залпового огня на оккупированной части Донбасса

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о нарушении отвода вооружения со стороны боевиков на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии за 24 августа.

"Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области (все на полигоне и на территории объекта)", – отметили в сообщении.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу/миномет на двух полигонах.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 61 нарушение режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов. За предыдущие сутки зафиксировано 112 нарушений. ·В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе два взрыва. За предыдущие сутки таких нарушений не зафиксировано", – сообщили в отчете.

В ОБСЕ добавили, что уточняли информацию о том, что в поселке Золотое-5 на оккупированной части Луганской области была повреждена жилая квартира.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Власти РФ начали стягивать войска к границам Украины и в оккупированный Крым с конца марта – начала апреля 2021 года. Так, СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что "создает угрозу военной безопасности государства". Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, перемирие, полигон, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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