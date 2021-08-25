ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы и системы залпового огня на оккупированной части Донбасса

"Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области (все на полигоне и на территории объекта)", – отметили в сообщении.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу/миномет на двух полигонах.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 61 нарушение режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов. За предыдущие сутки зафиксировано 112 нарушений. ·В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе два взрыва. За предыдущие сутки таких нарушений не зафиксировано", – сообщили в отчете.

В ОБСЕ добавили, что уточняли информацию о том, что в поселке Золотое-5 на оккупированной части Луганской области была повреждена жилая квартира.