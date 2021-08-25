24 августа на Донбассе один военный погиб, двое были ранены – штаб ООС

Вблизи Новомихайловки и Причепиловки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В Донецкой и Луганской областях беспилотники боевиков типа "Орлан-10" пересекали линию разграничения.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное... На действия врага дали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

В начала текущих суток нарушений режима тишины не было.