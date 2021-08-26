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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Ющенко об оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе: Не думаю, что это было решением одного дня

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Ющенко: Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле
Ющенко: Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе готовились Россией не один день, уверен третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 26 августа.

"Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год", – сказал он.

По словам Ющенко, причины – политические, исторические и идеологические.

"Надо быть в политике дальновидным и понимать, что такие планы начинаются с распространения идей об одном народе из сериалов, массового кино, российской попсы. Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют геополитическое значение большое для России, они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому", – сказал третий президент.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Виктор Ющенко, Крым, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, аннексия, российская агрессия, война в Украине
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