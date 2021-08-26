Ющенко об оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе: Не думаю, что это было решением одного дня

"Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год", – сказал он.

По словам Ющенко, причины – политические, исторические и идеологические.

"Надо быть в политике дальновидным и понимать, что такие планы начинаются с распространения идей об одном народе из сериалов, массового кино, российской попсы. Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют геополитическое значение большое для России, они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому", – сказал третий президент.