Жданов о милитаризации Крыма: Россия готовится к большой региональной войне

"Они готовятся к большой региональной войне. Они хотят включить Сирию в блок безопасности ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН"), и если в Сирии возникнут какие-то проблемы, им предстоит обеспечить доставку войск, а это морской путь через Босфор и Дарданеллы. Поэтому они усиливают десантно-штурмовые части для таких перспектив", – сказал он.

Эксперт считает, что Украине следует не допускать втягивания себя в гонку вооружений и наращивать усилия в сфере безопасности.

"Российская Федерация положит все ресурсы – это страна, не имеющая ограничений. Если [президент России Владимир] Путин решит, то они будут сидеть на карточной системе относительно продовольствия, но будут формировать новые воинские части", – объяснил Жданов.