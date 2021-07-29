"Мы к этой войне должны быть подготовлены". В Польше назвали помощь Украине в борьбе с Россией "национальным интересом"

По ее словам, война идет более чем "в тысяче километров от Польши", но она может приблизиться к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами. [...] И мы к этой войне также должны быть подготовлены", – пояснила свою мысль Госевская.

Наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". Госевская отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Вице-спикер Сейма уверена, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".