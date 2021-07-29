"Мы к этой войне должны быть подготовлены". В Польше назвали помощь Украине в борьбе с Россией "национальным интересом"

По ее словам, война идет более чем "в тысяче километров от Польши", но она может приблизиться к Польше.
"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами. [...] И мы к этой войне также должны быть подготовлены", – пояснила свою мысль Госевская.
Наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". Госевская отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".
Вице-спикер Сейма уверена, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".
О том, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе, говорил 26 июля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.