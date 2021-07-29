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"Мы к этой войне должны быть подготовлены". В Польше назвали помощь Украине в борьбе с Россией "национальным интересом"

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В Польше уверены, что завершение строительства газопровода "Северный поток 2" является угрозой со стороны России
В Польше уверены, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" является угрозой со стороны России
Фото: ЕРА

Польша должна поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, это является польским национальным интересом. Об этом сообщила в эфире Polskie Radio 27 июля вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская.

По ее словам, война идет более чем "в тысяче километров от Польши", но она может приблизиться к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами. [...] И мы к этой войне также должны быть подготовлены", – пояснила свою мысль Госевская.

Наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". Госевская отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Вице-спикер Сейма уверена, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".

Контекст:

О том, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе, говорил 26 июля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: США, Германия, Польша, строительство, газопровод, Европа, Малгожата Госевская, Северный поток – 2, Российская Федерация
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