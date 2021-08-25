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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Лавров пригласил в оккупированный Крым австрийскую делегацию. Глава МИД Австрии ему ответил

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Шалленберг (справа на фото) сказал, что Австрия не собирается отправлять делегацию в Крым
Шалленберг (справа на фото) сказал, что Австрия не собирается отправлять делегацию в Крым
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Австрии Александера Шалленберга посетить Москву и оккупированный украинский Крым. Такое предложение российский министр озвучил на пресс-конференции 25 августа, пишет ТАСС.

Лавров сказал, что "был бы двумя руками за" приезд австрийской делегации в Крым. По его словам, чем больше людей приезжает в Крым, тем "объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове".

Шалленберг ему ответил, что Австрия не намерена направлять делегацию в Крым, поскольку руководствуется политикой в европейском контексте, сообщило ТАСС.

У представителей Австрии нет ни желания, ни намерения, поскольку Крым – это "часть пакета разногласий, где у двух стран очень четкая линия". Министр отметил, что с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности.

Также глава австрийского МИД констатировал, что отношения между Европейским союзом и Россией достигли низшей точки и это "больно осознавать".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Теги: Россия, Крым, Сергей Лавров, Австрия, Евросоюз, МИД Австрии, Александр Шалленберг
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