Лавров пригласил в оккупированный Крым австрийскую делегацию. Глава МИД Австрии ему ответил

Шалленберг (справа на фото) сказал, что Австрия не собирается отправлять делегацию в Крым Фото: ЕРА

Лавров сказал, что "был бы двумя руками за" приезд австрийской делегации в Крым. По его словам, чем больше людей приезжает в Крым, тем "объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове".

Шалленберг ему ответил, что Австрия не намерена направлять делегацию в Крым, поскольку руководствуется политикой в европейском контексте, сообщило ТАСС.

У представителей Австрии нет ни желания, ни намерения, поскольку Крым – это "часть пакета разногласий, где у двух стран очень четкая линия". Министр отметил, что с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности.

Также глава австрийского МИД констатировал, что отношения между Европейским союзом и Россией достигли низшей точки и это "больно осознавать".