"Там пылает". Кулеба рассказал об итогах саммита Крымской платформы и реакции России

За несколько дней вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира, сообщил Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр напомнил, что в саммите 23 августа приняли участие 46 иностранных делегаций, и отметил, что за эти дни вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира – от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", – подчеркнул Кулеба и привел несколько ярких заголовков.

Он отметил, что в далеких странах цифры в новостных материалах "немного растут", а формулировки "немного упрощаются" – но в пользу Украины.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там пылает. Коротко говоря: "Слава Украине!" – подытожил глава МИД.