"Там пылает". Кулеба рассказал об итогах саммита Крымской платформы и реакции России

Министр напомнил, что в саммите 23 августа приняли участие 46 иностранных делегаций, и отметил, что за эти дни вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира – от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии.
"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", – подчеркнул Кулеба и привел несколько ярких заголовков.
Он отметил, что в далеких странах цифры в новостных материалах "немного растут", а формулировки "немного упрощаются" – но в пользу Украины.
"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там пылает. Коротко говоря: "Слава Украине!" – подытожил глава МИД.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.