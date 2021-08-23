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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Киеве открыли офис Крымской платформы

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Зеленский и Кориневич открыли офис Крымской платформы 23 августа
Зеленский и Кориневич открыли офис Крымской платформы 23 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и участники учредительного саммита Крымской платформы 23 августа посетили офис этой инициативы, который будет работать в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что в офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы.

"Самое главное – это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", – сказал он.

Руководит офисом Крымской платформы постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич. Он рассказал, что в офисе работают внутренне перемещенные лица из Крыма, для которых "это не просто работа, а дело жизни".

Кориневич сообщил, что в задачи офиса Крымской платформы, в частности, входит мониторинг на оккупированном Россией полуострове ситуации по правам человека, а также экономической и экологической ситуации.

Гости посадили во дворе офиса крымскую сосну, которая будет символизировать возрождение природы полуострова после деоккупации.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Участникам саммита представили скульптуру "Звуки города", посвященную Крыму. Кориневич отметил, что это одна из семи скульптур, созданных в рамках проекта, посвященного 30-летию независимости Украины.

"Эта скульптура символизирует голоса и звуки, представляющие особую важность для Крыма, – звуки моря, звуки самолета, который садится в аэропорту Симферополя, звуки морской рыбалки. Эта скульптура состоит из двух частей, которые объединяются. Это единение очень прочное и никогда не разрушится", – сказал Кориневич.

Фото: president.gov.ua.
Фото: president.gov.ua

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участницы саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Участники саммита приняли итоговую декларацию, которая открыта для подписания другими странами.

Теги: Крым, Украина, самолет, оккупация, офис, Владимир Зеленский, перемещенные лица, скульптура, Антон Кориневич, сотрудничество, Крымская платформа
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