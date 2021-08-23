В Киеве открыли офис Крымской платформы

Зеленский подчеркнул, что в офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы.

"Самое главное – это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", – сказал он.

Руководит офисом Крымской платформы постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич. Он рассказал, что в офисе работают внутренне перемещенные лица из Крыма, для которых "это не просто работа, а дело жизни".

Кориневич сообщил, что в задачи офиса Крымской платформы, в частности, входит мониторинг на оккупированном Россией полуострове ситуации по правам человека, а также экономической и экологической ситуации.

Гости посадили во дворе офиса крымскую сосну, которая будет символизировать возрождение природы полуострова после деоккупации.

Фото: president.gov.ua

Участникам саммита представили скульптуру "Звуки города", посвященную Крыму. Кориневич отметил, что это одна из семи скульптур, созданных в рамках проекта, посвященного 30-летию независимости Украины.

"Эта скульптура символизирует голоса и звуки, представляющие особую важность для Крыма, – звуки моря, звуки самолета, который садится в аэропорту Симферополя, звуки морской рыбалки. Эта скульптура состоит из двух частей, которые объединяются. Это единение очень прочное и никогда не разрушится", – сказал Кориневич.