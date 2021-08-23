В Киеве открыли офис Крымской платформы

Зеленский подчеркнул, что в офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы.
"Самое главное – это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", – сказал он.
Руководит офисом Крымской платформы постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич. Он рассказал, что в офисе работают внутренне перемещенные лица из Крыма, для которых "это не просто работа, а дело жизни".
Кориневич сообщил, что в задачи офиса Крымской платформы, в частности, входит мониторинг на оккупированном Россией полуострове ситуации по правам человека, а также экономической и экологической ситуации.
Гости посадили во дворе офиса крымскую сосну, которая будет символизировать возрождение природы полуострова после деоккупации.
Участникам саммита представили скульптуру "Звуки города", посвященную Крыму. Кориневич отметил, что это одна из семи скульптур, созданных в рамках проекта, посвященного 30-летию независимости Украины.
"Эта скульптура символизирует голоса и звуки, представляющие особую важность для Крыма, – звуки моря, звуки самолета, который садится в аэропорту Симферополя, звуки морской рыбалки. Эта скульптура состоит из двух частей, которые объединяются. Это единение очень прочное и никогда не разрушится", – сказал Кориневич.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участницы саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
Участники саммита приняли итоговую декларацию, которая открыта для подписания другими странами.