В Кремле назвали саммит Крымской платформы "антироссийским мероприятием"

По словам Пескова, Кремль относится к саммиту в столице Украины, "как к чрезвычайно недружественному по отношению к РФ" Фото: ЕРА

По его словам, Кремль относится к саммиту в столице Украины, "как к чрезвычайно недружественному по отношению к РФ".

Песков утверждает, что для властей России "категорически неприемлемы" заявления о том, что Крым не является "российским регионом".