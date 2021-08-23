Шмыгаль: Убытки от оккупации Крыма оцениваются экспертами более чем в $100 млрд

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами более чем в $100 млрд. Это потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора", – отметил Шмыгаль.
По его словам, в связи с этим одна из наиболее важных задач – через международные суды заставать РФ платить за захват украинского полуострова.
"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", – уточнил глава Кабмина.
Он также добавил, что оккупация Крыма – это проблема не только Украины.
"Вопрос деоккупации Крыма – наша коллективная задача, поскольку речь идет о восстановлении справедливости, норм международного права и коллективной системы международной безопасности. Оккупация Крыма – это не исключительно внутренняя проблема Украины, это проблема мирового масштаба", – подчеркнул премьер.
По данным МИД Украины на начало мая 2021 года, украинские предприятия подали иски к России из-за оккупации на сумму более $4,5 млрд. Сообщалось, что "основные иски еще впереди", но "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу". Решение международного арбитража, вынесенное по иску украинского "Ощадбанка" против России, отменил апелляционный суд, процесс по этому делу продолжается.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.