Шмыгаль: Убытки от оккупации Крыма оцениваются экспертами более чем в $100 млрд

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами более чем в $100 млрд. Это потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора", – отметил Шмыгаль.

По его словам, в связи с этим одна из наиболее важных задач – через международные суды заставать РФ платить за захват украинского полуострова.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", – уточнил глава Кабмина.

Он также добавил, что оккупация Крыма – это проблема не только Украины.

"Вопрос деоккупации Крыма – наша коллективная задача, поскольку речь идет о восстановлении справедливости, норм международного права и коллективной системы международной безопасности. Оккупация Крыма – это не исключительно внутренняя проблема Украины, это проблема мирового масштаба", – подчеркнул премьер.

По данным МИД Украины на начало мая 2021 года, украинские предприятия подали иски к России из-за оккупации на сумму более $4,5 млрд. Сообщалось, что "основные иски еще впереди", но "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу". Решение международного арбитража, вынесенное по иску украинского "Ощадбанка" против России, отменил апелляционный суд, процесс по этому делу продолжается.