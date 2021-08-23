ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Шмыгаль: Убытки от оккупации Крыма оцениваются экспертами более чем в $100 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Вопрос деоккупации Крыма наша коллективная задача
Шмыгаль: Вопрос деоккупации Крыма – наша коллективная задача
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Убытки от российской оккупации Крыма оцениваются экспертами более чем в $100 млрд. Об этом 23 августа на первом саммите Крымской платформы заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами более чем в $100 млрд. Это потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора", – отметил Шмыгаль.

По его словам, в связи с этим одна из наиболее важных задач – через международные суды заставать РФ платить за захват украинского полуострова.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", – уточнил глава Кабмина.

Он также добавил, что оккупация Крыма – это проблема не только Украины.

"Вопрос деоккупации Крыма – наша коллективная задача, поскольку речь идет о восстановлении справедливости, норм международного права и коллективной системы международной безопасности. Оккупация Крыма – это не исключительно внутренняя проблема Украины, это проблема мирового масштаба", – подчеркнул премьер.

По данным МИД Украины на начало мая 2021 года, украинские предприятия подали иски к России из-за оккупации на сумму более $4,5 млрдСообщалось, что "основные иски еще впереди", но "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу". Решение международного арбитража, вынесенное по иску украинского "Ощадбанка" против России, отменил апелляционный суд, процесс по этому делу продолжается.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины. 

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, суды, убытки, Денис Шмыгаль, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
Гималайский суперфуд. Чем полезна облепиха
Гималайский суперфуд. Чем полезна облепиха
24-летняя Кайли Дженнер беременна от экс-бойфренда Скотта – СМИ
24-летняя Кайли Дженнер беременна от экс-бойфренда Скотта – СМИ
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS