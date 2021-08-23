Зеленский: Оккупация Россией Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности

Зеленский: Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, – пороховая бочка Фото: president.gov.ua

"Сегодня происходит важное, знаковое событие: впервые со времени оккупации украинского полуострова этот вопрос вынесен на самый высокий, международный уровень. Я приветствую все 46 делегаций – участников нашего первого саммита Крымская платформа. Семь лет назад, в центре Европы у моего государства Российская Федерация аннексировала и оккупировала часть территории, нашей независимости – полуостров Крым. Его площадь – 27 тыс. км². Это больше, чем некоторые страны Европы и мира", – начал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупировала Крым Россия – одна из стран – гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, а также одна из стран – членов Совета безопасности ООН.

Он напомнил о депортации крымско-татарского народа в 1944 году.

"Казалось, что подобные ужасные события невозможны, что такие понятия как мир, суверенитет и территориальная независимость государства – данность, которой никто и ничего не угрожает. Мы ошиблись. Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, – пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека",

Он сообщил, что сейчас на территории Крыма более 100 политических пленников, происходит экспроприация собственности, принудительные демографические изменения, украинских граждан незаконно призывают в российскую армию, идет пропаганда войны среди детей в школах. "Это грустные реалии украинского полуострова", – подчеркнул Зеленский.

Без обеспечения безопасности в Черном море Украине вряд ли удастся вернуть Крым, отметил президент.

"Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверенно, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий", – добавил он.