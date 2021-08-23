Зеленский: Оккупация Россией Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности

"Сегодня происходит важное, знаковое событие: впервые со времени оккупации украинского полуострова этот вопрос вынесен на самый высокий, международный уровень. Я приветствую все 46 делегаций – участников нашего первого саммита Крымская платформа. Семь лет назад, в центре Европы у моего государства Российская Федерация аннексировала и оккупировала часть территории, нашей независимости – полуостров Крым. Его площадь – 27 тыс. км². Это больше, чем некоторые страны Европы и мира", – начал Зеленский.
Президент подчеркнул, что оккупировала Крым Россия – одна из стран – гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, а также одна из стран – членов Совета безопасности ООН.
Он напомнил о депортации крымско-татарского народа в 1944 году.
"Казалось, что подобные ужасные события невозможны, что такие понятия как мир, суверенитет и территориальная независимость государства – данность, которой никто и ничего не угрожает. Мы ошиблись. Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, – пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека",
Он сообщил, что сейчас на территории Крыма более 100 политических пленников, происходит экспроприация собственности, принудительные демографические изменения, украинских граждан незаконно призывают в российскую армию, идет пропаганда войны среди детей в школах. "Это грустные реалии украинского полуострова", – подчеркнул Зеленский.
Без обеспечения безопасности в Черном море Украине вряд ли удастся вернуть Крым, отметил президент.
"Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверенно, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий", – добавил он.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.