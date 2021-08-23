Евросоюз продолжит политику непризнания аннексии Крыма Россией – глава Евросовета

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.