Евросоюз продолжит политику непризнания аннексии Крыма Россией – глава Евросовета

Мишель сообщил, что цель ЕС – сделать так, чтобы незаконную аннексию Крыма никогда не легитимизировали.
"Позиция по Крыму должна быть на высокой позиции в международной повестке дня. Мы свидетельствуем о своей политической поддержке этого", – добавил он
Мишель призвал Россию остановить аннексию.
"Россия продолжает действовать таким способом, который фактически продолжает начатую аннексию. Милитаризация региона вызывает беспокойство. Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать Крым в свои границы", – отметил глава Евросовета.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.