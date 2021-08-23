Разумков: РФ отделила Крым от Украины колючей проволокой и блокпостами, но она никогда сможет ментально разделить украинских граждан

Разумков: Беда не бывает чьей-то – она, к сожалению, может приходить и к другим государствам Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"РФ отделила материковую часть Украины от полуострова Крым колючей проволокой и блокпостами, но она никогда сможет ментально разделить украинских граждан, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Его нельзя разделить пограничниками, рвами или окопами. Это народ, который в своей истории прошел серьезные испытания. Пройдет и это. И как всегда – победит", – подчеркнул Разумков.

По его словам, добиться деоккупации украинского полуострова можно только общими усилиями.

"Я призываю всех объединиться вокруг тех усилий, которые сегодня предпринимает Украина. Для нас это крайне важно. Потому что беда не бывает чьей-то – она, к сожалению, может приходить и к другим государствам. Об этом, к сожалению, знают и коллеги, которые сегодня также за этим столом. И преодолевать любые вызовы мы можем только вместе", – резюмировал спикер украинского парламента.