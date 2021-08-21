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Президент Литвы рассказал, работают ли санкции ЕС против России, которые были введены из-за аннексии Крыма

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Науседа: Сейчас, очевидно, нет никаких оснований или причин для обсуждения любых изменений в режиме санкций, которые мы наложили на Россию
Науседа: Сейчас, очевидно, нет никаких оснований или причин для обсуждения любых изменений в режиме санкций, которые мы наложили на Россию
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа, рассказал, работают ли санкции Евросоюза против России, которые были введены из-за аннексии украинского Крыма.

Науседа сказал, что это "не такой простой вопрос".

"В моей стране мы даже обсуждали об эффективности санкций, наложенных на Россию. Недавно мы наложили их также на белорусский режим. Я думаю, что такие санкции в экономическом секторе работают. Они имеют влияние на российскую экономику, а также они очень важны для того, чтобы изменить поведение России и Беларуси, которое они демонстрируют в последнее время. Но, конечно, должна быть очень четкая связь между поведением и санкциями. Если будут какие-то сдвиги, какие-то признаки того, что эти страны начали менять свое поведение, свое отношение к западному сообществу, я думаю, мы будем первыми, кто сядет за стол переговоров, чтобы обсудить отмену санкций. Но сейчас, очевидно, нет никаких оснований или причин для обсуждения любых изменений в режиме санкций, которые мы наложили на Россию", – заявил президент Литвы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

21 июня Евросоюз продлил на год санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове. Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Литва, санкции, оккупация, аннексия, Евросоюз, Гитанас Науседа
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