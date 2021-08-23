Россия милитаризировала Крым и ведет среди молодежи военную пропаганду – президент Польши

Дуда заявил, что в Крыму особенно преследуют крымских татар Фото: ЕРА

"Крымский полуостров милитаризирован. Широко используется военная пропаганда, направленная на молодежь. Происходит принудительная мобилизация [в ряды армии РФ]. Крым – это Украина, мы не соглашаемся на другое определение", – сказал Дуда.

Польский лидер напомнил о преследованиях по национальному и религиозному признаку на полуострове.

"Мы не будем безразличны к задержаниям, депортациям, пыткам, нечеловеческому обращению и отъему имущества. Это реальность жизни в Крыму. Особенно преследуют представителей коренного народа – крымских татар. Украинский и крымскотатарский языки исключают из школ, ограничивается свобода вероисповедания", – сказал он.