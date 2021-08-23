Зеленский: Если Крымская платформа так интересует РФ, мы приглашаем ее присоединиться для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Зеленский: В декларации саммита Крымской платформы, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строчка для подписи представителя РФ Фото: EPA

По словам Зеленского, самое главное достижение саммита – это то, что он состоялся.

"Несмотря на все палки в колеса, "усилия" третьих сторон, инаугурационный саммит Крымской платформы – это уже не слова, не анонсы, – это реальная площадка, которая начала работу. Я подумал, что РФ, которая, конечно, не участвовала в нашем саммите, но в России так активно обсуждали, комментировали, реагировали – были настолько активными, что создалось впечатление, будто она – полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько ее интересует, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Обещаю, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строчка для подписи представителя Российской Федерации. Думаю, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – сказал президент.

Он поблагодарил участников саммита.

"Спасибо, что сегодня вы вместе с Украиной, с украинцами, мы никогда об этом не забудем. Мы верим в наш совместный успех и очень верим, что вы все, как сказал господин [лидер крымскотатарского народа Мустафа] Джемилев, львы. Спасибо каждому!" – заявил глава государства.

Перед этим Джемилев, выступая на саммите, вспомнил крымскотатарскую пословицу.

"Есть у крымских татар пословица: царство шакалов продолжается до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы. Мы очень надеемся, что мировое сообщество скоро поднимется на ноги, чтобы на нашей земле воцарилось право, а не грубая сила", – сказал он.