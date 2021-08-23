Участники саммита Крымской платформы призвали РФ беспрепятственно допустить в Крым международные организации и правозащитников

"Призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающих всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций", – говорится в документе.
Также участники саммита призвали РФ обеспечить этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность "в полной мере пользоваться своими правами человека" и предоставить им возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, "которые на сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.
На нем приняли Совместную декларацию Крымской платформы которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.