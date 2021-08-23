Участники саммита Крымской платформы призвали РФ беспрепятственно допустить в Крым международные организации и правозащитников

"Призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающих всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций", – говорится в документе.

Также участники саммита призвали РФ обеспечить этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность "в полной мере пользоваться своими правами человека" и предоставить им возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, "которые на сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации".