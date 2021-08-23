Санкции против РФ недостаточны для того, чтобы заставить ее освободить оккупированный Крым – Чубаров

Чубаров заявил, что международное сообщество должно выйти из состояния глубокой обеспокоенности из-за действий России Фото: Саід Ісмагілов / Facebook

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время инаугурационного саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Санкции, которые осуществляются против России международными организациями и иностранными государствами, хоть и повлияли на уровень агрессивности Российской Федерации по отошению к Украине, но остаются крайне недостаточными для того, чтобы заставить Москву освободить оккупированную ею Автономную Республику Крым и город Севастополь и придерживаться в дальнейшем норм и принципов международного права", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, настало время, когда международное сообщество должно выйти из состояния глубокой обеспокоенности из-за действий России и войти "в состояние максимальной мобилизации и перехода к практическим действиям".