Участники Крымской платформы осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму и его милитаризацию Россией – декларация

"Участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которым подвергаются в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты; продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе", – говорится в деклараици.
Также участники Крымской платформы осудили препятствование свободе судоходства, в том числе и через Керченский пролив. В документе подчеркивается, что это имеет негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков.
"[Участники Крымской платформы осуждают] продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым", – говорится в декларации.
Полный текст документа можно прочитать здесь.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.
На нем приняли Совместную декларацию Крымской платформы которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.