Участники Крымской платформы осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму и его милитаризацию Россией – декларация

"Участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которым подвергаются в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты; продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе", – говорится в деклараици.

Также участники Крымской платформы осудили препятствование свободе судоходства, в том числе и через Керченский пролив. В документе подчеркивается, что это имеет негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков.

"[Участники Крымской платформы осуждают] продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым", – говорится в декларации.

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