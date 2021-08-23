"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы

Джемилев: Разве не в интересах каждой страны жить в мире, где действует право, а не сила? Фото: Mustafa Jemilev / Facebook

Для моих соотечественников в Крыму этот форум – луч надежды на быстрое освобождение от оккупации

Господин президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады, высокопоставленные гости Крымской платформы, сердечно благодарю вас за участие в этой платформе по поиску мирных путей деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности нашей страны. Благодарю вас также от имени моих соотечественников в Крыму, для которых этот форум – луч какой-то надежды на быстрое освобождение от оккупации.

Я – один из представителей коренного народа Крыма. Народа, который в войне России против Украины пострадал больше всего. Те, кто выжили после депортации и геноцида 1944 года, о котором пела наша Джамала на открытии этого форума, более полувека вели борьбу за свои демократические права и право вернуться на родину, что стало возможным лишь в последние годы перестройки советской власти и особенно после развала СССР и провозглашения независимости Украины.

И этот народ снова оказался под властью оккупационного режима, который по многим показателям даже хуже советского. И снова под давлением оккупантов этот народ вынужден покидать свою родину. За последние семь с половиной лет им удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар. А завезли в Крым, по разным оценкам, до 1,5 млн российских граждан.

В те тревожные дни конца февраля 2014 года, когда над нашими головами летали российские военные вертолеты, а по дорогам с разных сторон передвигались колонны российских танков и бронетранспортеров, как-то еще не верилось, что это оккупация. Ведь мы в соответствии с Будапештским меморандумом отказались от советского оружия – под гарантии ядерных стран, в том числе России, о нашей безопасности и территориальной целостности. Мы подписали с РФ договор о взаимоотношениях, где четко написано, что между нашими странами нет никаких территориальных споров и претензий. Есть заключительный акт Хельсинских соглашений, устав ООН, где говорится о неприкосновенности государственных границ.

Мы были уверены, что мировое сообщество – и прежде всего ядерные державы, подписанты Будапештского меморандума – предпримут самые жесткие меры для обуздания агрессора. Но этого не произошло.

ООН не будет в состоянии предотвращать международный бандитизм до тех пор, пока агрессор будет иметь право вето в Совбезе

Мы, конечно, благодарны мировому сообществу за принятие резолюций ООН и международных организаций с требованием прекратить оккупацию Крыма. Благодарны за санкции, которые наложили на страну-агрессора. Но для освобождения Крыма от оккупации нам этого оказалось недостаточно.

ООН оказалась не в состоянии и не будет в состоянии предотвращать и прекращать агрессию, захват чужих территорий и международный бандитизм до тех пор, пока агрессор будет иметь право вето в Совбезе – самой важной структуре ООН. Россия открыто заявляет, что не будет выполнять резолюции международных структур. А многие государственные деятели РФ и массовая российская пропаганда не устают повторять, что Россия – это достаточно сильное государство, способное уничтожить весь мир, поэтому никто не сможет навязать ей какое-то решение.

Четыре месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на американском канале CBS сказал, что вторжение России в Украину стало следствием необоснованного коллективного доверия стран Запада России и что сейчас во взаимоотношениях с этой страной нужно определить "красные линии". Для нас это обнадеживающие слова, поскольку явно имеется в виду, что западные страны прибегнут к каким-то мерам, чтобы препятствовать агрессивной политике РФ. И тут важный вопрос – где эта "красная линия" проходит и сколько до нее осталось?

Разделение и, по сути, оккупация части Молдовы, захват значительных территорий Грузии, оккупация части территории Украины, убийство своими войсками или своими марионетками тысяч людей в Сирии, миллионы беженцев, заполнившие многие страны мира, бандитские кибератаки с целью повлиять на выборы в других странах, убийство собственных граждан с иными взглядами с применением запрещенного в мире химического оружия и многое другое – разве это не свидетельство того, что Россия перешла все возможные линии?

На нашей земле должен быть триумф права, а не грубой силы. Именно этой цели посвящена Крымская платформа

Конечно, мы понимаем, что каждая страна, прежде всего, руководствуется своими национальными интересами. Но разве не в интересах каждой страны жить в мире, где действует право, а не сила, где нарушители этого принципа обязательно должны быть наказаны? Очевидно, что каждая страна должна защищать свою территорию от поползновений других стран. Но разве не понятно, что если захват территории одной страны останется безнаказанным, то ни одна страна не сможет чувствовать себя в полной безопасности?

Есть у крымских татар такая поговорка: царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы. Мы очень надеемся, что мировое сообщество очень скоро поднимется на ноги, чтобы на нашей земле был триумф права, а не грубой силы. Именно этой цели посвящена наша Крымская платформа и подписываемая декларация.

Еще раз благодарю представителей всех стран, которые в это сложное время, несмотря на шантаж и угрозы со стороны России, несмотря на пандемию, нашли время и возможность приехать на этот саммит.