Крымская платформа позволит привлечь РФ к ответственности – Великобритания

Великобритания никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма, подчеркнула она.
"Мы считаем, что нужно вести систематическую кампанию, которая освещала бы проблемы [нарушения] прав человека. Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным. Это то же самое, что она делает в восточной Украине с абсолютным неуважением к международному праву, и мы считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит привлечь Россию к ответственности", – сказала Мортон.
Она добавила, что Великобритания "абсолютно готова" обеспечить всеми усилиями успешность работы Крымской платформы.
"Мы заявляем о нашей солидарности со всеми украинцами: от запада до востока страны, до последнего кусочка земли на самом юге Крымского полуострова. Крым – это Украина", – добавила она.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Учредительный саммит прошел 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По итогам саммита приняли декларацию, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Документ открыт для подписания не только участниками саммита, но и другими странами. Зеленский сказал, что там "будет строчка для подписи представителя Российской Федерации".
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.