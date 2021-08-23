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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымская платформа позволит привлечь РФ к ответственности – Великобритания

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Венди Мортон: Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным
Венди Мортон: Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным
Фото: president.gov.ua

23 августа на учредительном саммите Крымской платформы министр Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон выразила поддержку инициативы. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Великобритания никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма, подчеркнула она. 

"Мы считаем, что нужно вести систематическую кампанию, которая освещала бы проблемы [нарушения] прав человека. Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным. Это то же самое, что она делает в восточной Украине с абсолютным неуважением к международному праву, и мы считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит привлечь Россию к ответственности", – сказала Мортон. 

Она добавила, что Великобритания "абсолютно готова" обеспечить всеми усилиями успешность работы Крымской платформы.

"Мы заявляем о нашей солидарности со всеми украинцами: от запада до востока страны, до последнего кусочка земли на самом юге Крымского полуострова. Крым – это Украина", – добавила она. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Учредительный саммит прошел 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

По итогам саммита приняли декларацию, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Документ открыт для подписания не только участниками саммита, но и другими странами. Зеленский сказал, что там "будет строчка для подписи представителя Российской Федерации". 

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Великобритания, саммит, сотрудничество, Крымская платформа
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