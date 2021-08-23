Крымская платформа позволит привлечь РФ к ответственности – Великобритания

Венди Мортон: Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным Фото: president.gov.ua

Великобритания никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма, подчеркнула она.

"Мы считаем, что нужно вести систематическую кампанию, которая освещала бы проблемы [нарушения] прав человека. Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным. Это то же самое, что она делает в восточной Украине с абсолютным неуважением к международному праву, и мы считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит привлечь Россию к ответственности", – сказала Мортон.

Она добавила, что Великобритания "абсолютно готова" обеспечить всеми усилиями успешность работы Крымской платформы.

"Мы заявляем о нашей солидарности со всеми украинцами: от запада до востока страны, до последнего кусочка земли на самом юге Крымского полуострова. Крым – это Украина", – добавила она.