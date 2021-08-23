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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крым – это Украина". Премьер Хорватии на саммите Крымской платформы произнес речь на украинском. Видео

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Премьер-министр Хорватии говорил на украинском о Крыме
Премьер-министр Хорватии говорил на украинском о Крыме
Фото: ЕРА

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 23 августа на учредительном саммите Крымской платформы произнес речь на украинском языке, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пленкович обратился к присутствующим и поприветствовал запуск инициативы.

"Я очень рад снова быть в Киеве, в городе, который я люблю, и в стране, которую я хорошо знаю. Крымская платформа – правильная площадка для мобилизации необходимого внимания международного сообщества к Крыму. Прошло уже более семи лет с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым. Я приехал сегодня в Киев для того, чтобы с нашими украинскими друзьями и европейскими коллегами засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина", – подчеркнул премьер-министр Хорватии.

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После этого он перешел на английский и выразил обеспокоенность продолжающейся милитаризацией Крыма, угрозами для навигации, в частности в Азовском море.  

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ поблагодарил его на хорватском. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Учредительный саммит проходит 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал Зеленский. 

По итогам саммита планируют принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Итоговую декларацию подпишу страны-участницы саммита, также к ней могут присоединиться и другие государства

Президент Украины ожидает, что "синергия усилий" участников саммита заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. 

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, аннексия, Хорватия, Дмитрий Кулеба, саммит, Андрей Пленкович, Крымская платформа
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