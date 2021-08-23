"Крым – это Украина". Премьер Хорватии на саммите Крымской платформы произнес речь на украинском. Видео

Пленкович обратился к присутствующим и поприветствовал запуск инициативы.

"Я очень рад снова быть в Киеве, в городе, который я люблю, и в стране, которую я хорошо знаю. Крымская платформа – правильная площадка для мобилизации необходимого внимания международного сообщества к Крыму. Прошло уже более семи лет с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым. Я приехал сегодня в Киев для того, чтобы с нашими украинскими друзьями и европейскими коллегами засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина", – подчеркнул премьер-министр Хорватии.

После этого он перешел на английский и выразил обеспокоенность продолжающейся милитаризацией Крыма, угрозами для навигации, в частности в Азовском море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ поблагодарил его на хорватском.