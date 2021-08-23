Президент Литвы: Мы будем работать над усилением санкций против РФ до момента восстановления суверенитета Украины над Крымом

Он подчеркнул. что Литва никогда не признает оккупацию Крыма.

"Для каждого литовца понятно, что Крым – неотъемлемая часть независимой Украины", – сказал он.

По словам Науседы, участники саммита Крымской платформы являются сторонниками территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до момента, пока Украина не восстановит суверенитет над территорией Крыма", – сказал он.

Президент также заявил, что Россия продолжает системно нарушать права человека в Крыму.