ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Президент Литвы: Мы будем работать над усилением санкций против РФ до момента восстановления суверенитета Украины над Крымом

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Науседа: Для каждого литовца понятно, что Крым неотъемлемая часть независимой Украины
Науседа: Для каждого литовца понятно, что Крым – неотъемлемая часть независимой Украины
Фото: EPA

Литва вместе с международным сообществом будет работать над санкциями против России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 23 августа на саммите Крымской платформы в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул. что Литва никогда не признает оккупацию Крыма.

"Для каждого литовца понятно, что Крым – неотъемлемая часть независимой Украины", – сказал он.

По словам Науседы, участники саммита Крымской платформы являются сторонниками территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до момента, пока Украина не восстановит суверенитет над территорией Крыма", – сказал он.

Президент также заявил, что Россия продолжает системно нарушать права человека в Крыму.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Литва, санкции, оккупация, аннексия, Гитанас Науседа, Крымская платформа
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