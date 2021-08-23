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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Но нам нужна поддержка

Зеленский: Украина и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы
Зеленский: Украина и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы
Фото: ЕРА

Украина не прекратит предпринимать усилия, чтобы вернуть Крым, заявил на учредительном саммите Крымской платформы президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и прежде всего дипломатические средства", – сказал Зеленский. 

Президент отметил, что без международной поддержки добиться этой цели Украина не сможет. 

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации Крымского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия помогут избавиться от вооруженной агрессии и приостановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", – подчеркнул он. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Учредительный саммит проходит 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал Зеленский. 

По итогам саммита планируют принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Итоговую декларацию подпишу страны-участницы саммита, также к ней могут присоединиться и другие государства

Президент Украины ожидает, что "синергия усилий" участников саммита заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. 

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины. 

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Курс Украины на евроинтеграцию закреплен в Конституции с 2019 года

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Крымская платформа
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