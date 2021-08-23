Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Но нам нужна поддержка

Зеленский: Украина и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы Фото: ЕРА

"Украина и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и прежде всего дипломатические средства", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что без международной поддержки добиться этой цели Украина не сможет.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации Крымского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия помогут избавиться от вооруженной агрессии и приостановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", – подчеркнул он.