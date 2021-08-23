Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
Новости

Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Джамала выступила на саммите с песней "1944"
Джамала выступила на саммите с песней "1944"
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала (Сусана Джамаладинова) получила за выступление на саммите Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, гонорар в размере 337,4 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В документации указано, что певица получила гонорар за выступление на саммите от государственного предприятия "Государственное театрально-зрелищное агентство".

Скриншот: prozorro.gov.ua
Скриншот: prozorro.gov.ua

Джамала выступила перед гостями саммита в самом начале его проведения – она исполнила композицию из своего репертуара "1944", с которой победила на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016". Трансляцию саммита ведет "Общественное"

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube
Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. 

Участие в саммите Крымской платформы принимают более 40 стран и организаций. Участники саммита подпишут итоговую декларацию, к ней также могут присоединиться и другие страны.

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Теги: Крым, оккупация, Джамала, саммит, ProZorro, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге
Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге
Елена ПОСКАННАЯ
Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?
Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?
Владимир ЗАМАНА
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
  Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
"Как горячо", "Просто супер-секси". Солистка Go-A в черном бикини оседлала косатку
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
Ведущей саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" стала Ефросинина. Образ телеведущей
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Красотка", "Голубая леди". 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
  "Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа
  "Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа
"Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы". Кулинарный эксперт рассказал рецепт быстрого сезонного салата
"Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы". Кулинарный эксперт рассказал рецепт быстрого сезонного салата
Иван Марчук, получивший премию "Национальная легенда Украины", опубликовал праздничную подборку картин
Иван Марчук, получивший премию "Национальная легенда Украины", опубликовал праздничную подборку картин
"Борщ течет в моих жилах". Свитолина показала аппетитное фото из Украинского села в Чикаго
"Борщ течет в моих жилах". Свитолина показала аппетитное фото из Украинского села в Чикаго
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
"Неприлично выставлять такие сморщенные колени", "Мания величия при регулярной алкогольной интоксикации". В сети обсуждают новое фото Волочковой в шортах
"Неприлично выставлять такие сморщенные колени", "Мания величия при регулярной алкогольной интоксикации". В сети обсуждают новое фото Волочковой в шортах
"Кто дал ей разрешение?", "Энергетика не та!", "Испортила песню. Одни завывания". В сети обсуждают, как Тина Кароль спела песню Кузьмы
"Кто дал ей разрешение?", "Энергетика не та!", "Испортила песню. Одни завывания". В сети обсуждают, как Тина Кароль спела песню Кузьмы
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS