"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости

Для Tayanna дуэт с Джамалой стал первым дуэтом в ее карьере Фото: jamalajaaa / Instagram

"Моя земля" – это подарок Украине на 30-летие независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятно красивой страны. Это наше нежное признание в любви", – прокомментировала дуэтную песню Джамала в своем микроблоге в Instagram.

По словам Tayanna, работа с Джамалой стала для нее "вдохновляющим опытом" и первым дуэтом в ее карьере.

"Для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. "Моя Земля" раскрывает нас обеих, а еще передает то чувство безграничной любви к родной земле, которым нам хочется поделиться со слушателями накануне Дня Независимости. Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как месте силы, колыбели невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты. И, кажется, нам это удалось", – написала в Instagram артистка.