"Платье взорвало мозг! Просто огонь". Джамала показала грудь

"Что по танцам, Джа? Промо шоу "Танцы со звездами" на "1+1" с сегодняшнего дня в эфире, настроение – драйвовое, градус волнения растет с каждым днем", – призналась она. Партнером певицы в проморолике стал лидер группы "Танок на майдані Конго" Фагот (Олег Михайлюта).
Джамала предстала в длинном платье цикламенового цвета. Лиф оформлен шнуровкой, соединяющей прорезь, под которой видна грудь.
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"Платье взорвало мой мозг! Просто огонь", – прокомментировала usa_brand_super_sale.
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.
Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".
О своем участии в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Джамала сообщила в начале июля.