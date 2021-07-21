"Платье взорвало мозг! Просто огонь". Джамала показала грудь

"Что по танцам, Джа? Промо шоу "Танцы со звездами" на "1+1" с сегодняшнего дня в эфире, настроение – драйвовое, градус волнения растет с каждым днем", – призналась она. Партнером певицы в проморолике стал лидер группы "Танок на майдані Конго" Фагот (Олег Михайлюта).

Джамала предстала в длинном платье цикламенового цвета. Лиф оформлен шнуровкой, соединяющей прорезь, под которой видна грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Платье взорвало мой мозг! Просто огонь", – прокомментировала usa_brand_super_sale.