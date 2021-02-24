Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека

Украинская певица Джаала поделилась с поклонниками творческими планами.

Джамала: Да-да. Скоро новый альбом. И даже целых два Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 24 февраля сообщила, что на ближайшее время запланировала премьеру сразу двух альбомов.

Певица не уточнила даты их релизов, предложив фанам попытаться это отгадать.

"Да-да. Скоро новый альбом. И даже целых два. Но это еще не все. Уже в эту пятницу [26 февраля] премьера нового сингла. Это абсолютно новая песня, которую никто из вас еще не слышал", – написала артистка.

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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июне 2020 года.